الحماية من طائرات "درون"... تجهيز "بانتسير" لمكافحتها

إزاء الاستخدام الناجح للطائرات دون طيار في عمليات عسكرية تشهدها مناطق العالم، اتجهت روسيا لتزويد قواتها المسلحة بأحدث نسخة من منظومة "بانتسير" المدفعية الصاروخية المضادة للطائرات تقدر على التعامل مع طائرات "درون" بفعالية كبيرة.

وتم إنشاء ما يحمل اسم "بانتسير" من أجل غرض آخر كـ"حارس" يخفر منظومات صواريخ "إس-300" و"إس-400". ولم تخصص منظومة "بانتسير إس1" لمكافحة الطائرات دون طيار.

وتمت أخيرا تهيئة "بانتسير" لصد هجمات الطائرات دون طيار. ومن أجل ذلك صُنعت نسخة جديدة لمنظومة "بانتسير" تحمل اسم "بانتسير إس2"، التي تستطيع اعتراض طائرة تقترب منها حتى تصبح المسافة الفاصلة بينهما 200 متر أو ما يزيد.

وليس هذا فقط، بل تم تدشين مشروع إنشاء نسخة ثالثة لـ"بانتسير" بإمكانها اعتراض أي طائرة قريبة لا توجد بينها وبين "بانتسير" أي مسافة فاصلة. وستحصل "بانتسير 3" على صواريخ مناسبة لمكافحة طائرات "درون" وصاروخ صغير الحجم سريع جدا تعادل سرعته 5 أمثال سرعة الصوت، وفقا لجريدة "ريبورتيور".