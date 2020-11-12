تصنيع ألماني وتسليح إسرائيلي… سفينة "ساعر - 6" الصاروخية تتجه إلى إسرائيل

تسلمت البحرية الإسرائيلية، أول سفينة صواريخ من نوع "ساعر - 6" التي تصنعها شركة "تيسن غروب" الألمانية وتسلحها إسرائيل بأنظمة دفاعية محلية، حيث تنطلق السفينة من ألمانيا إلى إسرائيل التي من المقرر أن تصل إليها مطلع الشهر المقبل.

ذكر ذلك أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وكتب على "تويتر"، أمس الأربعاء: "نشهد اليوم حدثا تاريخيا في ألمانيا يتمثل بتسلم النموذج الأول من سفينة سلاح البحرية "ساعر 6" التي تحمل اسم "ماچن".

نشهد اليوم حدثًا تاريخيًا في ألمانيا، يتمثل بتسلم النموذج الأول من سفينة سلاح البحرية "ماچن"، من سلسلة السفن الحربية #ساعر_6. لتشكل جدارًا دفاعيًا عن المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل وهي المهمة الأمنية المركزية والأساسية لسلاح البحرية pic.twitter.com/kZy10QCayd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2020

وتابع: "هذه السفينة ضمن سلسلة السفن الحربية التي تشكل جدارا دفاعيا عن المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل وهي المهمة الأمنية المركزية والأساسية لسلاح البحرية".

سفن #ساعر_6 هي الأكثر حداثة وتطورًا مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، ذي صناعة إسرائيلية بأغلبيتها، ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة حيث تتألف سلسلة #ساعر_6 من أربعة سفن تعرف بأسماء: ماچن، عوز، استقلال والنصر. pic.twitter.com/TBAOI2jyII — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2020

وقال في تدوينة أخرى: "سفن (ساعر 6) هي الأكثر حداثة وتطورا لأنها مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة مصنوعة في إسرائيل وهو ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة".

ولفت إلى أن إسرائيل ستحصل على 4 سفن من فئة "ساعر - 6" تحمل أسماء (ماچن - عوز - استقلال - النصر).

وتقول صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن تاريخ التعاقد على السفينة يرجع إلى عام 2015، وأنه سيتم تجهيزها بتقنيات عسكرية صناعة إسرائيلية مثل منظومة القبة الحديدية ووسائل الحرب الإلكترونية الأخرى.

تصل أولى السفن الحربية ساعر 6 إلى إسرائيل مطلع الشهر المقبل قادمة من ألمانيا وتنضم إلى سلاح البحرية لتشكل قوة إضافية دفاعية وهجومية في آن نظرًا لقدراتها التي تعد الأكثر تطورًا وحداثة معززة حماية المجال والمياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية للسيادة البحرية#قوة_ردع pic.twitter.com/cEzXI173JV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2020

وتابعت: "سيتم تجهيز السفينة بقدرات دفاعية وهجومية إضافة إلى امتلاكها رادارات تمكنها من رصد الأهداف البرية والبحرية وحتى الجوية إضافة إلى تجهيزها بمنصة للمروحيات".

ولفتت الصحيفة إلى أن تسليح السفينة يضم منصتي إطلاق صواريخ القبة الحديدية القصيرة المدى، و32 خلية إطلاق لصواريخ "بارك - 8" بعيدة المدى (سطح - جو) و16 صاروخا مضاد للسفن.

أولى سفن الصواريخ من نوع "#ساعَر6 الأكبر والأكثر تطورًا تنضم إلى سلاح البحرية أوائل الشهر المقبل قادمة من ألمانيا معززةً الدفاع عن أمن المجال البحري لدولة إسرائيل وحماية مياهها الاقتصادية والاستراتيجية، على أن يستلم جيش الدفاع السفن الثلاث الأخرى نهاية العام 2021 pic.twitter.com/dkxbQSIgbn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2020

ويضم تسليح السفينة أيضا مدافع رشاشة بأعيرة (76 مم و25 مم)، إضافة إلى اثنين من أنابيب الطوربيد لإطلاق طوربيدات طراز "مارك - 54".

ويتم تجهيز السفينة برادار إلكتروني يمكنها من تتبع الأهداف البحرية والجوية في وقت واحد وفي كل الاتجاهات.

كما تحوي السفن الحديثة أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ والنيران منحني المسار ومنظومة القبة الحديدية البحرية ضف إلى القدرة على إطلاق الصواريخ بحر - بحر، بإمكانيات هجومية أكثر دقة.

كما أن السفن مجهزة بقدرات اتصال متقدمة تمكنها من التفاعل بسرعة مع كافة وحدات وأذرع الجيش المختلفة. pic.twitter.com/fkZX9sAa8u — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2020

ويقول موقع "نيفل تكنولوجي" إن سلسلة سفن الصواريخ التي بدأت إسرائيل تتسلمها تصنعها شركة "تيسن غروب" الألمانية العملاقة، ويتم استكمال تسليحها بتقنيات إسرائيلية".

ولفت الموقع إلى أن السفينة يتم تصنيفها ضمن فئة "كورفيت" وأن بداية تشييدها كانت في 2018، وأن عدد طاقمها مكون من 70 فردا".

تتميز سفن ساعر 6 بقدرتها على التواجد في المياه لفترات كبيرة تبلغ 2000 ساعة في السنة ولمدة 30 عامًا حيث تشكل سفن ساعر 6 تفوقًا عسكريًا إضافيًا لجيش الدفاع، نظرًا لقدرتها على تأمين نظام دفاع متكامل وشامل يعزز القيام بإجراءات وقائية مضادة، تضمن لها حماية سيادتها البحرية. pic.twitter.com/F4vrLCa5K1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2020

ويصل طول السفينة إلى 90 مترا وعرضها 13.2 متر وارتفاعها 21.5 متر ووزنها 2000 طن، وتمتد مراحل التشغيل والاختبار بين عامي 2020 و2022.

وتصل السرعة القصوى للسفينة إلى نحو 26 عقدة ( 46 كم/ س) وأقصى مدى لها 2500 ميل (4500 كلم).

ويقول الموقع إن التكلفة المتوقعة للسفن الأربع التي شملتها الموقعة بين إسرائيل وشركة "تيسن غروب" الألمانية تصل إلى نحو 480 مليون دولار.