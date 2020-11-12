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    البحرية الإسرائيلية

    تصنيع ألماني وتسليح إسرائيلي… سفينة "ساعر - 6" الصاروخية تتجه إلى إسرائيل

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    تسلمت البحرية الإسرائيلية، أول سفينة صواريخ من نوع "ساعر - 6" التي تصنعها شركة "تيسن غروب" الألمانية وتسلحها إسرائيل بأنظمة دفاعية محلية، حيث تنطلق السفينة من ألمانيا إلى إسرائيل التي من المقرر أن تصل إليها مطلع الشهر المقبل.

    ذكر ذلك أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وكتب على "تويتر"، أمس الأربعاء: "نشهد اليوم  حدثا تاريخيا في ألمانيا يتمثل بتسلم النموذج الأول من سفينة سلاح البحرية "ساعر 6" التي تحمل اسم "ماچن".

    وتابع: "هذه السفينة ضمن سلسلة السفن الحربية التي تشكل جدارا دفاعيا عن المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل وهي المهمة الأمنية المركزية والأساسية لسلاح البحرية".

    وقال في تدوينة أخرى: "سفن (ساعر 6) هي الأكثر حداثة وتطورا لأنها مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة مصنوعة في إسرائيل وهو ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية هائلة".

    ولفت إلى أن إسرائيل ستحصل على 4 سفن من فئة "ساعر - 6" تحمل أسماء (ماچن - عوز - استقلال - النصر).

    وتقول صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن تاريخ التعاقد على السفينة يرجع إلى عام 2015، وأنه سيتم تجهيزها بتقنيات عسكرية صناعة إسرائيلية مثل منظومة القبة الحديدية ووسائل الحرب الإلكترونية الأخرى.

    وتابعت: "سيتم تجهيز السفينة بقدرات دفاعية وهجومية إضافة إلى امتلاكها رادارات تمكنها من رصد الأهداف البرية والبحرية وحتى الجوية إضافة إلى تجهيزها بمنصة للمروحيات".

    ولفتت الصحيفة إلى أن تسليح السفينة يضم منصتي إطلاق صواريخ القبة الحديدية القصيرة المدى، و32 خلية إطلاق لصواريخ "بارك - 8" بعيدة المدى (سطح - جو) و16 صاروخا مضاد للسفن.

    ويضم تسليح السفينة أيضا مدافع رشاشة بأعيرة (76 مم و25 مم)، إضافة إلى اثنين من أنابيب الطوربيد لإطلاق طوربيدات طراز "مارك - 54".

    ويتم تجهيز السفينة برادار إلكتروني يمكنها من تتبع الأهداف البحرية والجوية في وقت واحد وفي كل الاتجاهات.

    ويقول موقع "نيفل تكنولوجي" إن سلسلة سفن الصواريخ التي بدأت إسرائيل تتسلمها تصنعها شركة "تيسن غروب" الألمانية العملاقة، ويتم استكمال تسليحها بتقنيات إسرائيلية".

    ولفت الموقع إلى أن السفينة يتم تصنيفها ضمن فئة "كورفيت" وأن بداية تشييدها كانت في 2018، وأن عدد طاقمها مكون من 70 فردا".

    ويصل طول السفينة إلى 90 مترا وعرضها 13.2 متر وارتفاعها 21.5 متر ووزنها 2000 طن، وتمتد مراحل التشغيل والاختبار بين عامي 2020 و2022.

    وتصل السرعة القصوى للسفينة إلى نحو 26 عقدة ( 46 كم/ س) وأقصى مدى لها 2500 ميل (4500 كلم).

    ويقول الموقع إن التكلفة المتوقعة للسفن الأربع التي شملتها الموقعة بين إسرائيل وشركة "تيسن غروب" الألمانية تصل إلى نحو 480 مليون دولار.

    إنفوجرافيك - 7 معلومات عن صواريخ أرو 3 الإسرائيلية
    © Sputnik
    7 معلومات عن صواريخ "أرو 3" الإسرائيلية

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سفينة حربية, البحرية الإسرائيلية, إسرائيل, ألمانيا
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