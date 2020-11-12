خبراء يكتشفون "عدوا لدودا" لمقاتلة "إف-35" في روسيا

كشف خبراء صينيون أن رادار "نيبو- أو" يمنح روسيا إمكانية اعتراض وإسقاط طائرات "إف-35"، أحدث المقاتلات الأمريكية حاليًا، المنتمية إلى الجيل الخامس.

ذكر موقع "سينا" الإخباري الصيني أن الخبراء وصفوا رادار "نيبو" بالعدو اللدود لمقاتلة "إف-35".

يشار إلى أن مقاتلة "إف-35" تملك قدرة كبيرة على التخفي. أما عن قدرات رادار "نيبو- أو" فهو يقدر على اكتشاف الطائرات الخفية ويستطيع اكتشاف ما يطير على ارتفاع 75 كم وعلى بعد 600 كم عنه. وبعد اكتشاف الطائرة المعادية يمكن تدميرها بصاروخ "إس-400"، مثلا، أو بمساعدة منظومة "بانتسير" الصاروخية المدفعية.

وأكد الخبير الروسي د. أليكسي بودبيريوزكين لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن بإمكان رادار "نيبو- أو" اكتشاف مقاتلة "إف-35"، مشيرا إلى أن الاختبارات أكدت قدرته على اكتشاف الطائرات ذات البصمة الرادارية المنخفضة.

من جانبه قال المعلق العسكري فيكتور بارانيتس إن رادار "نيبو- أو" جهاز جديد تماما ذو "رؤية ثاقبة".