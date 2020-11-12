أردوغان يتباهى بقدرات تركيا العسكرية ويعلن عن نظام تنصت جديد سيمنحها "قوة كبيرة"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن نظام تنصت جديد سيمنح بلاده "قوة كبيرة"، مشيرا أن اختبارات إطلاق الأقمار الصناعية بالإمكانيات المحلية تمت بنجاح.

وأضاف أردوغان، أنه "تم تنفيذ 62 مشروعا دفاعيا عام 2020 بلغت الحصيلة اليوم قرابة 700 مشروع".

#عاجل | #أردوغان: نظام "قره قولاق" للتنصت وتشويش الترددات العالية أصبح جاهزا للاستخدام وسيمنحنا قوة كبيرة في الحروب الإلكترونية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 12, 2020

وتابع أن "تركيا لديها 7 شركات دفاعية ضمن أول 100 بالعالم، 5 منها دخلت القائمة في السنوات الخمس الأخيرة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن نظام "قره قولاق" للتنصت وتشويش الترددات العالية أصبح جاهزا للاستخدام وسيمنح بلاده قوة كبيرة في الحروب الإلكترونية.

وأكد أردوغان أن "اختبارات إطلاق الأقمار الصناعية بالإمكانات الوطنية تمت بنجاح"؛ بحسب وكالة "الأناضول".

كما لفت إلى أنه "لا يمكن إنكار دور قطاع الصناعات الدفاعية بتقليص العجز في الحساب الجاري".