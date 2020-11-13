غواصة روسية تتصدر قائمة أطول الغواصات في العالم

قام أحد خبراء "فروبس" ساتون بوضع قائمة أطول غواصات تم بناؤها على الإطلاق في بلدان مختلفة من العالم. وأشار إلى أن هذا المؤشر مهم رغم أنه ليس أهم ما يميز الغواصة.

تتضمن القائمة التي تم وضعها على أساس البيانات من بوابة Covert Shores31 غواصة، وفي العشرة الأوائل، كما يؤكد المؤلف نفسه، هناك تسع غواصات روسية الصنع.

بيلغورود -بطول 178 مترًا أصبحت الأولى بلا منازع. في الوقت الحالي، الممثل الوحيد من مشروع 09852 هو حاملة غواصات بوسيدون غير المأهولة.

تشمل المراكز العشرة الأولى أيضًا الغواصات من مشاريع "بوري" من تعديلات مختلفة بطول 176 مترًا وطول 170 مترًا، "أكولا" (تايفون) - 175 مترًا، بي إس-64 "بودموسكوفي"- - 174 مترًا ، بالإضافة إلى إر أ إر بي من مشروع "دلفين"- 167 مترًا، بي إس-136 "أورينبورغ" وغواصات أخرى من مشروع "كالمار" بطول 166 مترًا، سلسلة غواصات مشروع "أنتي"-155 مترا. الممثل الأجنبي الوحيد في المراكز العشرة الأولى هو الغواصات الاستراتيجية الأمريكية من فئة أوهايو، والتي يبلغ طولها 170 مترًا.

يشمل باقي التصنيف أيضًا الغواصات الروسية من مشروع "ياسين"، بالإضافة إلى الغواصات السوفيتية من مشاريع "شوكا" و"شوكا-بي" و"باراكودا".

كانت أطول الغواصات الأجنبية هي الغواصات البريطانية فانغارد كلاس - 150 مترًا والغواصة الأمريكية فرجينيا - 140 مترًا. تحتل الغواصات النووية الصينية من مشروع "هان" (Type-091 Han Class) السطر قبل الأخير من التصنيف بطول 98 مترًا. تنهي القائمة غواصات Astute Class التي يبلغ طولها 97 متراً، والتي تعتبر الأحدث في البحرية البريطانية.