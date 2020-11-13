عرض الطائرة الأوكرانية المسيرة "سوكول"...فيديو

تم تقديم عرض للطائرة الهجومية المسيرة "سوكول-300"، التي طورها مكتب التصميم الحكومي في كييف "لوتش"، في أوكرانيا. استغرق تطوير الطائرة المسيرة حوالي عام ونصف العام، وفقًا للبوابة الدولية الأوكرانية.

ومع ذلك، لا نتحدث حتى الآن إلا عن نموذج الطائرة المسيرة - يمكن أن تستغرق اختباراتها ما يصل إلى عام ونصف العام. في الوقت الحالي، من المخطط تزويد "سوكول" بثلاثة محركات - الأوكراني AI-450T2 وMS-500V-05C / CE ، وكذلك النمساوي Rotax 914. وفقًا لذلك، تختلف خصائص الطائرة المسيرة اعتمادًا على محطة توليد الكهرباء. وبالتالي، يمكن أن تكون كتلة الطائرة "الفارغة" والمجهزة بالكامل في حدود 420-535 و 1130-1225 كغم، على التوالي. سيعطي AI-450T2 سرعة قصوى تبلغ 580 كيلومترًا في الساعة، بينما سرعة 210 Rotax فقط. ولكن مع محرك مستورد، سيكون الجهاز قادرًا على البقاء في الهواء لمدة 26 ساعة ويقطع مسافة 3300 كيلومترًا ، ومع MS-500V-05S الأوكراني ثلاث ساعات وألف كيلومتر فقط.

ومع ذلك، فإن أقصى مدى للاتصالات اللاسلكية مع مركز التحكم هو 300 كيلومتر فقط عند استخدام مكررات الراديو. في نفس الوقت، يتم توفير وضع الطيار الآلي. ارتفاع الطائرة هو 10-12 كيلومترًا. التسلح - الصواريخ الموجهة (في العرض التقديمي كانت هناك ثماني وحدات) بمدى يصل إلى 10 كيلومترات.

ومن المخطط أيضًا تجهيز الطائرة سوكول -300 بمعدات تقنية لاسلكية: محطة رادار صغيرة الحجم محمولة جواً ورادار. هذا الأخير قادر على مسح الأرض من ارتفاع خمسة كيلومترات "بدقة صورة" تبلغ 30 × 30 سم.

يتم التحكم بالمجمع من خلال محطة متنقلة موحدة مع محطة التحكم الخاصة بمجمع صواريخ RK-360MTs "Neptune".