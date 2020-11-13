الجيش الروسي يحصل على قاذفة لهب جديدة

قال الجنرال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا"، إنه بفضل هذا السلاح، سيتمكن طاقم قاذفات اللهب من استخدام الذخيرة لأغراض مختلفة واستخدام نظام رؤية حديث طوال اليوم، وسيسمح ذلك بأداء المهام القتالية بكفاءة أكبر.

ميزة أخرى للسلاح الجديد ستكون الطائرات المسيرة، والتي من المفترض أن تستخدم كجزء من نظام قاذفة اللهب.

تحدث إيغور كيريلوف أيضًا عن العمل على تحديث المركبات القتالية لنظام قاذف اللهب الثقيل "توس-1أ". ستزود المركبات بحماية عالية ضد الأسلحة المضادة للدبابات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة المدى ودقة الإطلاق ومنطقة التأثير، وسيتم تقليل استهلاك الذخيرة. في هذه الحالة، ستستخدم ذخيرة جديدة وأنظمة رؤية حديثة وأنظمة ملاحة.