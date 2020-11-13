إيجاد بديل أمثل لمقاتلة "إف-35"

يوجد في روسيا طائرة يمكنها أن تكون بديلا لمقاتلة "إف-35" الأمريكية لمَن يريد اقتناء طائرات من هذا النوع، ويجد المقاتلة الأمريكية غالية الثمن.

أعلنت ذلك مجلة أمريكية. وبحسب "ذي ناشيونال إنترست"، فإن طائرة "سو-30"، وهي مقاتلة متعددة المهام، تعد واحدة من الطائرات العسكرية الروسية الأكثر مبيعا ويمكنها أن تصبح بديلا أمثل لمقاتلة "إف-35" الأمريكية في سوق العالم. ولا تنتمي مقاتلة "سو-30" إلى فئة الطائرات الخفية، ولكنها تقدر على مقارعة مقاتلات خفية شبحية مثل "إف-35".

وتعتبر "سو-30" شقيقة متقدمة لمقاتلة "سو-27" التي خرجت إلى حيز الوجود في زمن الحرب الباردة كمقاتلة مهمتها خفر حدود الاتحاد السوفيتي الجوية. ثم تم تطوير إمكانياتها، وبالأخص إمكانية اعتراض طائرات معادية على بعد كبير، لتظهر مقاتلة اعتراضية بعيدة المدى أطلق عليها اسم "سو-27بي أو". وتحولت هذه الطائرة إلى "سو-30" بعدما خرجت روسيا من عباءة الاتحاد السوفييتي. ودخلت مقاتلة "سو-30" الخدمة العسكرية في صفوف القوات الجوية الروسية أواسط التسعينات. وتتمتع مقاتلة "سو-30" بقدرات حركية فائقة، وتستطيع العمل في كل الظروف الجوية.

وظهرت في روسيا أخيرا طائرة مطوّرة من طراز "سو-30" هي "سو-30إس إم2" التي تستطيع أن تحمل المزيد من الذخائر، محتفظة بقدراتها الحركية.