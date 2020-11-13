الدفاع الروسية تحصل على طائرتي نقل جديدتين

سيقام حفل التسليم يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، في مطار أوليانوفسك.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن الوزارة ستتسلم طائرتين عسكريتين جديدتين من طراز إيل-76إم دي-90أ، الأسبوع المقبل.

وجاء في البيان أنه "ستقام مراسم رسمية لنقل طائرتين عسكريتين جديدتين من طراز إيل-76إم دي-90أ من مصنع طائرات أوليانوفسك إلى فوج طيران النقل العسكري في 19 نوفمبر، في مطار أوليانوفسك".

إيل-76دي إم-90أ قادرة على نقل 60 طنًا من البضائع لمسافة 4000 كيلومتر. يبلغ عرض قمرة القيادة وارتفاعها 3.45 و 3.4 متر على التوالي.

زودت الطائرة على محركات جديدة، جناح، ما يسمى بـ "قمرة القيادة الزجاجية": تم استبدال مقاييس الاتصال بشاشات LCD. تم تحسين الأداء بشكل ملحوظ. يسمح مخطط معدات الهبوط المصمم خصيصًا للطائرة إيل-76 للطائرة بالهبوط والإقلاع من المدرجات غير الممهدة. يمكن أن تحمل ما يصل إلى 126 مظليًا. تمت الرحلة الأولى في عام 2012.