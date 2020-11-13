فيتنام تريد شراء دبابات "النسر الأبيض" الروسية

يمتلك الجيش الفيتنامي دبابات تي-90إس، ولكن معظم أسطول الدبابات في البلاد تي-55 وتي-62 وبي تي-76 وتايب 59 وتايب-63، التي تم تطويرها في الخمسينيات والستينيات. في الوقت نفسه، تواصل القوات تشغيل المعدات من الحرب العالمية الثانية، مثل تي-34-85 وسو-100.
"More toys for the boys on treads"— Lee Ann Quann (@AnnQuann) November 13, 2020
During an interview with the head of the technical department of Vietnam Armored Corps, it has been disclosed that the Corps would soon introduce T-72B1MS "White Eagle" into service. pic.twitter.com/SiPdcdFX5Z
تحتوي قواعد التخزين أيضًا على الأمريكية M41 Walker Bulldog و M48 Patton III.
وأثبتت دبابات "النسر الأبيض" نفسها جيدًا في القوات البرية لنيكاراغوا. كما حظت بتقدير كبير من قبل جيش لاو، حيث شاركت في تدريبات Laros-2019 بالاشتراك مع الوحدات الروسية. تم الإبلاغ مؤخرًا عن تسليم مثل هذه المركبات القتالية إلى صربيا.
تعتبر هذه النسخة الحديثة واحدة من الأفضل في سلسلة كبيرة من "تي-72". تتمتع الدبابات بأحدث أنظمة إطلاق النار وقوة نيران عالية وحركة وحماية جيدة.
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