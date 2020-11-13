فيتنام تريد شراء دبابات "النسر الأبيض" الروسية

يمتلك الجيش الفيتنامي دبابات تي-90إس، ولكن معظم أسطول الدبابات في البلاد تي-55 وتي-62 وبي تي-76 وتايب 59 وتايب-63، التي تم تطويرها في الخمسينيات والستينيات. في الوقت نفسه، تواصل القوات تشغيل المعدات من الحرب العالمية الثانية، مثل تي-34-85 وسو-100.

"More toys for the boys on treads"



During an interview with the head of the technical department of Vietnam Armored Corps, it has been disclosed that the Corps would soon introduce T-72B1MS "White Eagle" into service. pic.twitter.com/SiPdcdFX5Z — Lee Ann Quann (@AnnQuann) November 13, 2020

تحتوي قواعد التخزين أيضًا على الأمريكية M41 Walker Bulldog و M48 Patton III.

وأثبتت دبابات "النسر الأبيض" نفسها جيدًا في القوات البرية لنيكاراغوا. كما حظت بتقدير كبير من قبل جيش لاو، حيث شاركت في تدريبات Laros-2019 بالاشتراك مع الوحدات الروسية. تم الإبلاغ مؤخرًا عن تسليم مثل هذه المركبات القتالية إلى صربيا.

تعتبر هذه النسخة الحديثة واحدة من الأفضل في سلسلة كبيرة من "تي-72". تتمتع الدبابات بأحدث أنظمة إطلاق النار وقوة نيران عالية وحركة وحماية جيدة.