سفينة الإنزال الكبيرة "بيوتر مورغونوف" تنهي الاختبارات الحكومية في بحر البلطيق

عادت السفينة، التي بنيت في حوض بناء السفن "يانتار"، إلى الرصيف.

أنهت سفينة الإنزال الكبيرة "بيوتر مورغونوف" من المشروع 11711 (إيفان غرين)، برنامج اختبارات الحكومة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لحوض بناء السفن في البلطيق "يانتار" ، حيث تم بناء السفينة.

وجاء في البيان أن "سفينة الإنزال الكبيرة "بيوتر مورغونوف" أكملت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني برنامج اختبارات الحكومة في بحر البلطيق وعادت إلى مرسى حوض بناء السفن".

سفن الإنزال الكبيرة من مشروع 11711 هي سفن للمنطقة البحرية القريبة والبعيدة، مصممة لإنزال القوات ونقل العتاد والمعدات العسكرية.

تم تشغيل أول سفينة من مشروع "إيفان غرين" في يونيو 2018.