"الكلاب الآلية" القوة السرية المخصصة لتأمين قواعد القوات الجوية الأمريكية.. فيديو

سيكون الأمن في إحدى القواعد الجوية في فلوريدا هو القوة الأولى للقوات الجوية الأمريكية التي تقوم بدوريات في محطتها بالكلاب الآلية.

بدأت قاعدة "تيندال" الجوية في فلوريدا باستخدام الكلاب الآلية للقيام بدوريات في أجزاء من القاعدة لا تتطلب وجودًا بشريًا.

وقال الرائد جوردان كريس قائد السرب 325 من قوات الأمن بالقاعدة في بيان صحفي: "سيتم استخدام هذه الكلاب الآلية كمضاعف للقوة من أجل تعزيز الوعي بالأوضاع من خلال القيام بدوريات في المناطق غير المخصصة للبشر والمركبات".

تشبه "الكلاب" ظاهريًا الأجهزة المتاحة تجاريًا التي صنعتها "Boston Dynamics" والتي تم طرحها للبيع في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، تم تطوير روبوتات قاعدة فلوريدا بواسطة شركة التكنولوجيا "Ghost Robotics" ومقرها فيلادلفيا. تم اختبار النماذج الأولية في قاعدة نيليس الجوية في نيفادا في سبتمبر/أيلول وأثبتت قدرتها على القيام بأدوار الدعم والاستطلاع، حسبما أفادت "سبوتنيك" في ذلك الوقت.

الكلاب ذات الأربع أرجل (المحوسبة) شبه مستقلة وتحمل كاميرات لتتبع الأنشطة أمامها وإبلاغ الأشخاص في مقر الأمن بالقاعدة بما يجري.

لا يُقصد من هذه الروبوتات أن تحل محل الكلاب العاملة التي يستخدمها الجنود، ولكن كانت هناك شائعات بأن البنتاغون يُجري تجارب على كلاب الحرب الآلية أيضًا.

وأوضح كريس: "سنكون قادرين على قيادتهم عبر سماعة رأس الواقع الافتراضي داخل مركز عمليات الدفاع الأساسي".

وختم "سنكون قادرين على رؤية ما يكتشفه الكلب الآلي بالضبط من خلال الكاميرا المحمولة ومنصة الاستشعار، وسنتمكن أيضًا من إصدار أوامر شفهية إلى شخص أو أكثر من خلال راديو متصل بالكلاب".