مروحيات روسية ترافق قوات حفظ السلام في قره باغ...فيديو

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم المروحيات الروسية من طراز "مي-8" و"مي-24" ترافق قوات حفظ السلام في ناغورني قره باغ.

يشار إلى أن الطيارين نفذوا مهام تغطية ومرافقة القوافل التي سارت على طول الطرق من مطار إيريبوني إلى المناطق السكنية ستيباناكيرت وغوريس.

وقالت الوزارة: "بدأت أطقم المروحيات التابعة لجيش القوات الجوية الروسية من طراز مي-8 ومي-24 في مرافقة طوابير عسكرية من وحدات حفظ السلام التي تسير إلى المناطق التي يتم فيها تنفيذ مهام مراقبة وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في منطقة نزاع ناغورني قره باغ".

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.