مروحية "كا-27" تحلق من على متن كورفيت "ألدار تسيدينجابوف" الجديدة لأول مرة...فيديو

قامت مروحية الطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ كا-27 لأول مرة برحلات من سطح السفينة الحربية "ألدار تسيدينجابوف" في بحر اليابان.

قام طاقم المروحية بعشر عمليات إقلاع وهبوط على سطح السفينة الحربية في حالة توقف وأثناء التنقل.

في بحر اليابان، تستمر التجارب البحرية للمصنع لأحدث كورفيت "بطل الاتحاد الروسي ألدار تسيدينجابوف"، والتي ستصبح جزءًا من أسطول المحيط الهادئ بحلول نهاية العام.

في إطار برنامج الاختبار في خليج بيوتر فيليكي، استقبلت الكورفيت لأول مرة على متنها المروحية كا-27بي إل المضادة للغواصات التابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ.

"ألدار تسيدينجابوف"- هي ثالث سفينة دورية متعددة الأغراض من المشروع رقم 20 380. وقد سميت على اسم البحار ألدار تسيدينجابوف والذي، بعمر 19 عامًا، منع في سبتمبر 2010 انتشار حريق في غرفة محرك مدمرة أسطول المحيط الهادئ "بيستري" دافعا حياته ثمنا لذلك، ولقب ببطل الاتحاد الروسي بعد وفاته.

طرادات المشروع 20380 هي سفن المنطقة البحرية القريبة. يصل إجمالي السعة إلى 2.2 ألف طن، والسرعة 27 عقدة، ومدى الإبحار المستقل يصل إلى أربعة آلاف ميل.