اختبار أول سفينة روسية تحمل "بانتسير" بنجاح

أفادت خدمة دعم المعلومات التابعة للقيادة الرئيسية للبحرية الروسية، نقلاً عن القائد العام نيكولاي إيفمينوف، أن السفينة الأولى، المجهزة بنسخة بحرية من مجمع بانتسير-إم للصواريخ والمدفعية، أكملت بنجاح اختبارات الحكومة.

سفينة الصواريخ الصغيرة أودينتسوفو هي أول سفينة مجهزة بنظام بانتسير-إم للصواريخ والمدفعية للدفاع الجوي. وقد تم الانتهاء من اختبارات النسخة البحرية للمجمع. وقد تم تأكيد جميع الخصائص المنصوص عليها في تصميم السفينة أثناء الاختبارات البحرية والحكومية ل"أودينتسوفو".

وأشار إيفمينوف إلى أنه سيتم قبول أودينتسوفو في البحرية في نهاية نوفمبر.

الآن يقوم الطاقم وحوض بناء السفن "بيللا" بإعداد السفينة لرفع علم أندريفسكي.

سفينة القذائف الصغيرة من المشروع 22800 مجهزة بأسلحة عالية الدقة (مجمع "كاليبر")، ومجمع الصواريخ والمدفعية "بانتسير-إم"، وأنظمة التحكم الحديثة، والأسلحة التقنية اللاسلكية، والاتصالات اللاسلكية، والملاحة، والحرب الإلكترونية والتدابير المضادة، والأسلحة المضادة للتخريب، وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.

تم تصميم مشروع 22800 لأداء المهام في المنطقة البحرية كجزء من مفارز ومجموعات السفن الحربية، وكذلك بشكل فردي.