مناورات للبحرية الروسية والمصرية في البحر الأسود باستخدام الذخيرة الحية

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الاثنين، أن البحرية الروسية والمصرية ستجريان مناورات في البحر الأسود تحت مسمى "جسر الصداقة – 2020" باستخدام الأسلحة و الذخيرة الحية.

وجاء في بيان إدارة المعلومات للأسطول: "أثناء مناورات سفن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية وبمشاركة البحرية المصرية، من المخطط ممارسة جميع أنواع الحماية والدفاع للسفن مع تنفيذ إطلاق النار على الأهداف السطحية والجوية".

كما ستجري القوات المشتركة للبلدين تدريبات لإعادة الإمداد في البحر، وتفتيش السفن المشبوهة وتقديم المساعدة لسفينة تعرضت لم للغرق ومحاولات الإنقاذ .

يذكر أن البحر الأسود عبارة عن بحر داخلي يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا الصغرى يتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البوسفور التركي وبحر مرمرة.

ويتعين على البحرية المصرية المرور عبر مضيق البوسفور وبحر مرمرة للوصول إلى البحر الأسود، حيث ستمر السفن الحربية المصرية قرب إسطنبول المطلة على البحر المتوسط والواقعة على مدخل مضيق البوسفور الذي تتحكم فيه تركيا بشكل كبير.

يذكر أن المناورات الروسية المصرية "جسر الصداقة – 2020" ستقام خلال الفترة من 17 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في نوفوروسيسك وميدان التدريب البحري لأسطول البحر الأسود.

وتعد هذه المناورات الأولى من نوعها (المناورات البرية والبحرية) في البحر الأسود. وتقام تدريبات "جسر الصداقة" للبحرية الروسية والمصرية منذ عام 2015.