من الصعب الاختباء منها... طائرة "فوربوست" تنفذ تدريبا للكشف عن الأهداف

تمكنت طائرة مسيرة من العثور على زورق ضائع في بحر البلطيق، وحدث ذلك أثناء تدريبات للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الغربية.

وصرح المسؤول الإعلامي الروسي، العقيد رومان مارتوف، لمجلة الدفاع أن فعاليات المشروع التدريبي تضمنت البحث عن زورق منكوب في البحر.

واستعانت القوات التي أسندت إليها هذه المهمة بطائرات مسيرة دون طيار من طراز "فوربوست". وتم إطلاقها من مطار يقع في منطقة كالينينغراد.

وحلقت الطائرات فوق منطقة محددة يوجد فيها زورق ضائع، على ارتفاع يبلغ آلاف الأمتار. وتم العثور على الزورق على الرغم من صغر حجمه. وتم إخطار رجال الإنقاذ بمكان وجوده.

وخصصت طائرة "فوربوست"، وهي طائرة مسيرة متوسطة المدى تنطلق من ممر الإقلاع والهبوط بالمطار، للبحث عن أهداف يجب ضربها، وتزويد مشغلي الأسلحة الضاربة بالمعلومات عنها. وزودت الطائرة بالأجهزة والآلات اللازمة لإنجاز مهمتها بنجاح.