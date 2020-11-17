مقارنة "أرماتا" الروسية بالدبابات القتالية الرئيسية للناتو...فيديو

تم إجراء مقارنة بين المركبات القتالية من حيث مؤشرات مثل حماية الدروع والقوة النارية وأجهزة الاستشعار والأدوات.

نتيجة لذلك، يخلص الفيديو إلى أن تي-14 ليست أقل شأناً أو أدنى من الدبابات الغربية في كثير من النواحي، بل إنها تتفوق عليها في بعض المكونات. على سبيل المثال، مدفعية أرماتا اليوم هي الأقوى في العالم بين الدبابات في الإنتاج التسلسلي. ومع ذلك، فإن أداة التحميل التلقائي، وفقًا للمؤلفين، أقل سرعة من الأداة في Abrams وLeopard.

تحتوي تي-14 على عدد أقل من أفراد الطاقم، وهو أمر جيد وسيء في الوقت نفسه. يحتاج ثلاثة أشخاص إلى مساحة أقل، ويمكن جعل الدبابة أخف وزناً وأصغر حجما، كما أن التدريب مبسط. ولكن لإصلاح دبابة في ساحة المعركة، فإن وجود اليد الرابعة أمر جيد.

كل من دبابات تي-14 ودبابات الناتو قادرة على اختراق بعضها البعض إذا أصابت الأجزاء الأقل حماية في الدبابة، أو إذا كانت المسافة قريبة بدرجة كافية. والعكس صحيح - عند إطلاق النار من مسافة تزيد عن كيلومترين، فإن ضرب المناطق الأكثر سمكًا في الدرع لن يؤدي إلى موت أحد من الأعداء. لكن في الوقت نفسه، يعتقد صاحب القناة، أن القتال ضد الدبابات الأخرى من غير المرجح أن يحتل المكانة الرئيسية في الحرب الحديثة، عندما يكون هناك العديد من التهديدات والمهام الأخرى.

من مزايا تي-14، وفقا للفيديو، التنقل والمدى. أبرامز الأمريكية من بين الأسوء في هذا الصدد، محركاتها هي الأسوأ. أما "أرماتا" بسبب أبعادها يسهل نقلها جواً أو بسكة حديدية أو بحراً، إلى جانب أنها تمر عبر الكثير من الجسور. بالنسبة لحماية الدروع، فإن لدى تي-14 ودبابات الناتو نفس الحماية تقريبا، لكن احتمال بقاء الطاقم على قيد الحياة في المركبة الروسية أعلى.

وأما في ما يخص القوة النارية في ساحة المعركة بشكل عام، فإن تي-14 لا يعلى عليها.