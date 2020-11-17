مجلة تشرح سبب نجاح دبابة "تي-90" الروسية

أثبتت دبابة القتال الرئيسية تي-90 على مدى ثلاثة عقود من الخدمة أنها ليست فقط واحدة من أكثر الدبابات تنوعًا وقوة، ولكنها أيضًا منتج تصدير ناجح للغاية، حسب مجلة "ناتشونال إنترست" الأمريكية.

تم تصميم تي-90 كجزء من برنامج لإنشاء منصة واحدة لتحل محل العديد من نماذج الدبابات المطورة مسبقًا، مثل تي-72بي وتي-80أو وتي-64. مفهوم تي-90، هو محاولة لتزويد هيكل تي-72 الفعال والموثوق والاقتصادي بالعديد من الميزات المتقدمة الموجودة في سلسلة تي-80.

يتكون نظام الحماية في تي-90 من ثلاثة مستويات. بدن فولاذي موروث من تي-72 ودرع مركب على البرج والجوانب. ولكن، على عكس تي-72، تلقى الجزء الأمامي العلوي من البرج حماية ديناميكية. وأخيرًا، هناك مجموعة الوسائل المضادة "شتورا-1". يمكنها تغيير مسار الصواريخ، الموجهة بالراديو، وكذلك بمساعدة التوجيه بالليزر. في الحالة الأولى، تساعد إشارات التشويش الخاصة، في الحالة الثانية - قنبلة الهباء الجوي. إنها تغطي الدبابة بسحابة، مما يجعل تصويب الليزر غير فعال.

السلاح الرئيسي لـ "تي-90" مدفع أملس عيار 125 ملم قادر على إطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك صواريخ "ريفليكس" و "كوبرا" الموجهة المضادة للدبابات. علاوة على ذلك، فإن هذا المدفع قادر على ضرب المروحيات التي تحلق فوق ساحة المعركة - تسمح زاوية الارتفاع بذلك. بفضل آلية التحميل التلقائي، تم تقليل عدد الطاقم إلى ثلاثة أشخاص.

ووفقا للمجلة، إن خصائص الدبابة الموثوقة جعلتها دبابة جيدة للتصدير في جميع أنحاء العالم النامي. تميزت أحدث دبابات تي-90إس الروسية ودبابة التصدير تي-90إم إس بتحديث أكثر جذرية، بما في ذلك أحدث تعديل لمدفع 2أ46إم، ومحرك V-92S2F محسّن بقوة 1130-1300 حصان، ونظام "كالينا" المحسن للتحكم في إطلاق النار.

على الرغم من ظهور تي-90إم إس الأكثر تقدمًا، إلا أن تي-90إس لا تزال منتجًا شعبيا للتصدير، وذلك ببساطة لأنه لا يمكن لجميع البلدان تحمل تكلفة أسلحة باهظة الثمن. لقد اختاروا خيارًا أثبت فعاليته لأكثر من ثلاثين عامًا.