لقطات من رحلة تدريبية لطواقم "سو-25" في شمال القوقاز

وشارك في الرحلات نحو 200 طيار وفني ومتخصص في خدمات الدعم الأرضي وشاركت فيها خمس طائرات. قام العسكريون في المنطقة العسكرية الجنوبية بتحسين مهاراتهم في القيادة في المناطق الجبلية في ظل ظروف جوية صعبة على ارتفاعات مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تغلبت أطقم طائرات سو-25إس إم على نظام الدفاع الجوي للعدو الافتراضي، وضربت أهدافًا أرضية باستخدام صواريخ الطائرات والمدافع"، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

هذا العام، شاركت أطقم الطائرات الهجومية سو-25إس إم في أكثر من 20 تمرينًا مختلفًا، ونفذت حوالي 1500 طلعة جوية باستخدام أسلحة قياسية. وهكذا، تم تنفيذ مهام لتدمير أسطول الطائرات ومنشآت الدفاع الجوي وقواعد العدو الافتراضي والمستودعات الكبيرة للوقود والزيوت والقوى العاملة. وأجريت التدريبات على أراضي جمهوريات شمال القوقاز وإقليم ستافروبول.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه منذ بداية هذا العام، قام كل طيار من فوج الطيران بما لا يقل عن 150 مهمة تدريب قتالية، بعد أن أمضى أكثر من 120 ساعة في الجو. تم تنفيذ حوالي 40 ساعة من الطيران في ظروف جوية صعبة، جبلية، وليلية.