"لا تتأثر بمختلف الظروف المناخية"... روسيا تعمل على تزويد دباباتها بتقنيات رقمية حديثة

وقالت إدارة المصنع، إن المصنع استعد لإنتاج الأجهزة الجديدة بعد أن اجتازت اختبارا رسميا بنجاح.

وتشمل الأجهزة الجديدة التي تعتبر من التقنيات الرقمية، لوحة التحكم في المدفع الرشاش للدبابة ولوحات العرض المضيئة الخاصة بسائق الدبابة.

ولا تتأثر لوحة التحكم الجديدة التي تخص قائد الدبابة بالماء والوحل والغبار، وتستطيع العمل في كل الظروف المناخية عندما ترتفع درجة حرارة الجو إلى 65 درجة فوق الصفر أو تهبط إلى 50 درجة تحت الصفر، وفقا للمهندس فاسيلي كاردابولوف، كبير مصممي الأجهزة التي ينتجها المصنع.

أما لوحات العرض الخاصة بالسائق الميكانيكي فهي عبارة عن نظام إدارة معلوماتي يسيطر على عدد من معدات الدبابة، ويحذر السائق الميكانيكي من أخطاء، ويضمن نظاما أمثل لعمل محرك الدبابة ومجموعة نقل الحركة، ويمكنه أيضا أن يكشف بمساعدة الأنظمة المتعاونة، عن التلوث الإشعاعي، وينذر بوجود حريق واستخدام السلاح الجرثومي.

وفوق ذلك، تتحكم منظومة لوحات العرض في جهاز تهيئة المناخ المناسب للدبابة وهو ما يتيح لطاقم الدبابة أن يخوض المعارك في كل الظروف الجوية وفي كل الأوقات.

وتمت صناعة التقنيات الرقمية الجديدة لأحدث نسخة من دبابة "تي- 90". ويمكن تركيبها في الدبابات والآليات المدرعة الأخرى.