سلاح مرعب...مجلة تقيم نظام قاذف اللهب "توس-2" الجديد

نشرت The National Interest مقالاً بعنوان "هذا السلاح المرعب الجديد الذي يمكن لروسيا استخدامه لتدمير الدبابات الأمريكية". كتبت فيه عن نظام قاذف اللهب الثقيل توس-2 "توسوتشكا"، والذي يخضع حاليًا لعملية تجريبية.

وقالت المجلة: "بينما توقفت العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن استخدام قاذفات اللهب، ضاعفت موسكو من جهودها لاستخدام النار في ساحة المعركة الحديثة. طورت روسيا "توس-1أ"- قاذفة لهب مثبتة على هيكل دبابة تي-72 لإطلاق صواريخ حرارية".

وأشار إلى أن قدرات توسوشكا تم عرضها في تدريبات "القوقاز 2020"، في سبتمبر/ أيلول. لقد دمرت أهدافًا تحاكي ناقلات الجنود المدرعة بصواريخ غير موجهة برؤوس حربية حرارية.

يعتمد نظام توس-2، على عكس سابقيه "بوراتينو" و"توس-1أ"، على الهيكل بعجلات شاحنة "أورال" مع زيادة القدرة الاستيعابية والقدرة على السير. وتشير المجلة إلى أن "هذا يعطيه مظهر نظام الإطلاق الصاروخي الشهير بي إم-13، الذي تم تطويره خلال الحرب العالمية الثانية وأطلق عليه اسم كاتيوشا، المعروف أيضًا لدى الألمان باسم عضو ستالين".

ووفقا للمجلة، يمكن أن تصبح توس-2 نسخة منه في القرن الحادي والعشرين. يحتوي المجمع على مدى إطلاق أبعد وأنظمة توجيه وإطلاق نار آلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قاذف اللهب الثقيل مزود برافعة وبالتالي لا يحتاج إلى آلة نقل وتحميل. كما تم تجهيز "توسوتشكا" بنظام حرب إلكتروني ضد الأسلحة العالية الدقة. وعلى الرغم من كونها أقل تدريعًا من سابقاتها، إلا أنها يمكن أن تمطر النار على العدو.