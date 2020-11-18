مجلة تقيم صواريخ "إسكندر" الروسية بعد أول ظهور لها في الجزائر

يعتبر "إسكندر" أقوى صاروخ باليستي تكتيكي في العالم، حسب مجلة "ميلاتري ووتش". تم تصديره فقط إلى الجزائر وأرمينيا - بينما عرضت كل من الكوريتين، الشمالية والجنوبية، مجمعات مماثلة في السوق، واللتان استفادتا بشكل كبير من استلامهما التقنيات الروسية.

يبلغ مدى صاروخ إسكندر 500 كيلومتر، ويقدره العسكريون لسرعته العالية ودقته العالية وقدرته على المناورة ومساره غير المتوقع مما يجعل اعتراضه مستحيلًا.

وظهر الصاروخ لأول مرة في تقرير وزارة الدفاع الذي حمل عنوان "إلا أرض الجزائر".

ويتحدث التقرير الذي نشرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن أن "حدود الجزائر الوطنية خط أحمر وأن سيادة الجزائر مبدأ مقدس"، وأضاف: "جيشنا الوطني الشعبي سليل المجاهدين في كل شبر من هذه الأرض الغالية، سيدافع عنها وعن شعبها حاميا لحدودها".