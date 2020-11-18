روسيا... راجمات "تورنادو-إس" تحل محل "سميرتش" و"أوراغان"

ستحل راجمات الصواريخ "تورنادو-إس" بالكامل تقريبًا محل "سميرتش" و"أوراغان" بحلول نهاية عام 2027. تحدث قائد القوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، الفريق ميخائيل ماتيفيسكي، عن ذلك في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا".

ووفقا له، فإن إعادة تسلح وحدات المدفعية المخطط له براجمات "تورنادو" مستمر.

وقال ماتيفيسكي: "بحلول نهاية عام 2027، ستحل "تورنادو-إس" ذات العيار الثقيل، والتي تتمتع بخصائص محسنة ونطاق موسع من الصواريخ، تقريبا بالكامل محل "سميرتش" و"أوراغان" القديمة، وراجمات "تورنادو" متوسطة العيار والتي تحتوي على نظام استهداف آلي ستحل محل "غراد" التي عفا عليها الزمن".

وشدد على أن راجمة "تورنادو" الحديثة هي مجمعات عالية الدقة ومجهزة بصواريخ موجهة قادرة على ضرب أهداف العدو الحرجة على مسافة كبيرة.

وأضاف ماتيفيسكي أيضًا أنه بدءًا من عام 2012، ارتفع مستوى معدات القوات الحديثة إلى أكثر من الضعف - من 25 إلى 60 في المائة.