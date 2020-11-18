كيف أخافت روسيا "ذئب البحر" الأمريكي

أنشأت البحرية الروسية كابوسًا حقيقيًا للولايات المتحدة. أخبر المحللون الصينيون في صحيفة "سوهو" لماذا تشكل الغواصات النووية الروسية تهديدًا خطيرًا للبحرية الأمريكية.

أشار المحللون إلى أن الغواصات النووية كانت دائمًا تعتبر القوة المهيمنة في البحرية. يعتقد مؤلفو المقال أن مثل هذه الغواصات تتفوق في نواح كثيرة حتى على حاملات الطائرات في تأثيرها الرادع.

يكتب محللو "سوهو" أن "القوى العسكرية الكبرى تسعى جاهدة لإنشاء ليس فقط غواصات استراتيجية، ولكن أيضًا غواصات هجومية من شأنها أن تسمح بتعزيز هيمنتها في البحر".

لا تزال الغواصات النووية الأمريكية من فئة Seawolf"ذئب البحر" في خدمة البحرية الأمريكية، لكن إنتاجها التسلسلي انخفض بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. أصبحت الغواصات الروسية من مشروع "ياسن" الخصم لـ "SeaWolf".دخلت الغواصة الرائدة "سيفيرودفينسك" خدمة البحرية الروسية.

قال محللون من الصين إن الغواصات التي تمت ترقيتها لمشروع "ياسن-إم" تم إنشاؤها استجابة لتهديد الغواصات الأمريكية من طراز "فيرجينيا".

الغواصات النووية الروسية الجديدة أهدأ من سابقاتها. كما أن هذه الغواصات قادرة على الغوص على عمق يزيد عن 600 متر. هذا يطرح مشاكل خطيرة لمهام العدو المضادة للغواصات.

كما أن نظام تسليح الغواصات النووية ياسن وياسن- إم مثير للإعجاب. بالإضافة إلى الطوربيدات التقليدية، فإن أحدث السفن الروسية التي تعمل بالطاقة النووية مسلحة بصواريخ كروز من الجيل الرابع.

ويقول محللون إن "غواصات ياسن النووية هي أساس القوة المضادة للسفن للأسطول الروسي وأكبر كابوس للبحرية الأمريكية".