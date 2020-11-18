الصين تعرض مقاتلة لحاملة الطائرات الصينية الجديدة... فيديو

نشر التلفزيون الصيني تقريرًا من مجمع "نيتكا" للتدريب الأرضي لأطقم الطائرات المتمركزة على حاملة طائرات تابعة للبحرية الصينية.

يقع مطار الاختبار على شواطئ خليج بوهاي، وتم نشر الصحافة فيه تكريماً للذكرى الثامنة لبدء الرحلات الجوية من حاملة الطائرات لياولين. يعد المجمع الصيني نظيرًا للمجمع الروسي في شبه جزيرة القرم، حيث تتدرب أطقم الطائرات على الإقلاع والهبوط على متن حاملة الطائرات "الأدميرال كوزنتسوف".

يتميز التقرير بمقاتلة بحرية من طراز J-15 برقم 552 - كانت هذه الطائرة هي التي هبطت وأقلعت من حاملة طائرات Liaolin في 20 نوفمبر 2012.

ويظهر في الفيديو أيضًا نوع مختلف من J-15، تم تكييفه للإطلاق من المنجنيق. كتب موقع Dambiev حاملة الطائرات الصينية الثالثة مجهزة بهذه الأجهزة.