موقع يكشف عن سلاح جديد بحوزة الجيش الليبي بقيادة حفتر

وذكر موقع قناة "زيفزدا" الروسي نقلا عن مصادره أن المنظومة الدفاعية الجديدة شوهدت خلال مناورات لوحدات من لواء طارق بن زياد بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
Maybe— ZOKA (@200_zoka) November 14, 2020
UAE export👀 https://t.co/aWVc9B2F2y
وبحسب مصادر القناة فإن هذه الأسلحة تلقاها الجيش الليبي من الإمارات العربية المتحدة، التي تمتلك جزءا من هذه الأنظمة الدفاعية الصربية وقيل أنه تم نقلها إلى ليبيا وتسليمها للجيش الليبي وقوات حفتر.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صور للمنظومة الدفاعية من طراز "مورافا" في منطقة صحراوية مشابهة لصحراء ليبيا في شمال أفريقيا.
وتتميز منظومة "مورافا" الدفاعية بقدرتها على استخدام ذخيرة من عيارات مختلفة ومن بينها ذخائر من عيار 128 ملم و122 ملم بالإضافة إلى قدرتها على استخدام صواريخ من عيار 197 ملم.
كما تتميز المنظومة الدفاعية "مورافا" بقدرتها على إعادة التحميل والاستهداف السريع.
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