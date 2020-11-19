الحرس الثوري يطلق "مدينة عائمة" بترسانة من الأسلحة إلى المياه البعيدة... صور وفيديو

أطلق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أحد أضخم أسلحته الاستراتيجية الجديدة، بوزن 4 آلاف طن، التي تم تصنيعه بشكل كامل بالاعتماد على الخبرات المحلية.

وقام قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بتدشين البارجة الإيرانية الجديدة العابرة للمحيطات "الشهيد رودكي" التي تتبع للقوة البحرية للحرس الثوري.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن البارجة الحربية متعددة الأغراض، قادرة على نقل وتفعيل جميع أنواع المروحيات والمسيّرات والمنظومات الصاروخية.

وتزن البارجة الضخمة نحو 4 آلاف طن بطول يصل إلى 150 مترا وعرض 22 مترا، تم تزويدها بمنظومات رادارية وصاروخية مطورة.

وزودت البارجة بمنظومة اتصالات شاملة ومنظومة "3 خرداد" الصاروخية ومنظومة رادار "المصفوفة الممرحلة"، بالإضافة إلى منظومات صواريخ "سطح-سطح" و"سطح-جو".

وتستطيع البارجة حمل المروحيات والمسيّرات والزوارق والمصنعة جميعها في داخل إيران وبقدرات إيرانية.

وبحسب الوكالة، تعد البارجة الجديدة سلاحا قتاليا استخباريا ولوجستيا وهو بمثابة "مدينة بحرية متحركة"، بكل معداتها وأنظمتها المطورة.

البارجة قادرة على تنفيذ المهمات في المحيطات بهدف إيجاد الأمن المستديم لخطوط المواصلات البحرية، بحسب المصدر.

وتساهم البارجة الجديدة بتقديم المساعدة والإغاثة لأساطيل الصيد والتجارة الإيرانية والدول الإقليمية.

#ايران

قائد حرس الثورة خلال مراسم ضم بارجة الشهيد #رودكى العابرة للمحيطات:



لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا ومصالحنا الحيوية pic.twitter.com/FNHztHKzMh — Mohammad Gharawi 🌐 (@MohammadGharawy) November 19, 2020

وأشارت الوكالة إلى أن البارجة الإيرانية بدأت اليوم أول مهامها في المياه البعيدة كأول رحلة لها، لكن لم تحدد وجهتها.