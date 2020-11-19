الدفاع الروسية تتسلم جميع مروحيات "التمساح" لهذا العام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها تسلمت جميع المروحيات الهجومية من طراز "كا-52" (التمساح) المتعاقد عليها لهذا العام.

وذكر المكتب الإعلامي لشركة "مروحيات روسيا" بأن الدفاع الروسية تسلمت جميع المروحيات الهجومية للاستطلاع والهجوم المقرر تسليمها في عام 2020 وفقًا لشروط وأحكام العقد الحكومي.

وأضاف المكتب "عند الانتهاء من الاختبارات والأوراق اللازمة على الأرض والطيران، تم قبول طائرات الهليكوبتر من طراز كا-52 "التمساح" من قبل ممثلي وزارة الدفاع، ويجري حاليا تجهيز مركبات قتالية لإرسالها إلى أماكن انتشارها الدائمة".

يشار إلى أن كا-52 "التمساح" هي مروحية استطلاعية وهجومية قادرة على تنفيذ المهام القتالية في أي طقس وفي أي وقت من اليوم. يمكن استخدامها ليس فقط لتدمير الدبابات والمعدات العسكرية والقوى العاملة للعدو، ولكن أيضًا لمحاربة مروحيات العدو والطائرات الأخرى.