روسيا: ابتكار درع أقوى من الفولاذ

وتمت صناعته في مصنع تابع لشركة "تيخنوديناميكا". وأفاد المدير العام للشركة، إيغور ناسينكوف، أن الدرع المبتكر عبارة عن قطعة من مادة خزفية مصطنعة، مشيرا إلى أن صانع الدرع الخزفي بدأ يختبره وسيستمر في اختباره خلال 3 إلى 4 أشهر قادمة.

ويفوق الدرع الخزفي الدرع التقليدي قدرة على مقاومة الاختراق، ويزن أقل من الدرع المصنوع من الصلب.

ولفت المدير العام لشركة "تيخنوديناميكا" في تصريحات صحفية إلى "أن اختراعنا يتميز بالخفة وقدرة أكبر على مقاومة القذائف المدفعية".

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الصفيحة المدرعة الخزفية التي تستخدم لحماية الناس تصمد أمام الرصاصة المنطلقة من بندقية دراغونوف، وهي بندقية قنص، بسرعة 832 مترا في الثانية.