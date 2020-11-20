مقاتلات روسية وصينية تشارك في مناورات "نسور النيل-1"

وقال قائد القوات الجوية السودانية الفريق عصام الدين سعيد كوكو أن "القوات الجوية السودانية شاركت خلال التمرين بعدد رف طائرات هجوم أرضي "سوخوي 25"، رف طائرات مقاتلة تدريبية "أف تي أس 2000" الصينية وطائرة "انتونوف 32" الاستطلاع والتصوير الجوي بطائرة "مي17" للبحث والإنقاذ ورف طائرات "مي 24" فيما تشارك المصريين بعدد من الطائرات 8 طائرات "ميغ 29" الروسية وطائرة "كاسا" للإخلاء الطبي".

وقال كوكو، اليوم الخميس، في مقابلة صحفية مع صحيفة " القوات المسلحة" السودانية، إن" تمرين "نسور النيل-1" هو تدريبات مختلطة بين القوات الجوية السودانية ووصيفاتها المصرية ، ويهدف إلى تخطيط وتنظيم وتنفيذ الأعمال القتالية للمقاتلات جو/ جو بفعاليات مختلفة في المستوى التعبوي وتبادل الخبرات لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية"، لافتا الى أن" تسمية التمرين المشترك بنسور النيل جاءت دلالة على الرابط الأزلي بين السودان ومصر وهو النيل الخالد".

زار ارئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد حجازي الخرطوم ضمن وفد عسكري كبير وتمت مباحثات مع الجانب العسكري السوداني بقيادة رئيس أركان الفريق محمد عثمان الحسين في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وقد أكد رئيسا الأركان السودان ومصر رئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد، أن العلاقات العسكرية بين البلدين ستشهد تطور نوعيا خاصة في أصعدة التدريب وتأمين الحدود.

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إستمرار فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى ( نسور النيل - 1 ) ...

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إستمرت فعاليات التدريب الجوى المشترك ( نسور النيل - 1 ) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من

يتبع 👇 pic.twitter.com/XCKNVxCrQL — ايمن الجهيني (@cwDqJz3957oQ0bH) November 18, 2020

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الدفاع المصرية بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، تقل إن المباحثات التي أجراها رئيس أركان الجيش المصري في السودان استهدفت الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، وقد توافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكري والأمني، بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنها القومي ومصالحها المشتركة.