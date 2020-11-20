تسليح "ميغ-35" يخطف اهتماما دوليا

يشار إلى أن مقاتلة "ميغ-35" لا بد أن تعزز قوة القوات الجوية التي تقتني مقاتلات من هذا الطراز، وهناك طائرة مماثلة أخرى يمكن أن تكون بديلا لطائرة "ميغ-35" لمَن يريد تعزيز قوة طيرانه العسكري هي مقاتلة "جي-10" الصينية، ولكن تسليح المقاتلة الروسية وإمكانياتها تستحق اهتماما أكبر، وفقا لـ"يوراسيان تايمز".

وخصصت طائرة "ميغ-35"، وهي مقاتلة متعددة المهام، لخوض المعارك الجوية وضرب الأهداف البحرية والبرية ولأغراض الاستطلاع، وهي مزودة بالرادار الحديث وإلكترونيات الطيران الجديدة. ويستهلك محركاها من الوقود ما يقل بنسبة 20 في المئة عما تستهلكه طائرة "ميغ-29".

أما عن ورقتها الرابحة الرئيسية فتحمل مقاتلة "ميغ-35" أسلحة متنوعة. وبالإضافة إلى صواريخ جو/جو العادية يمكن أن تتسلح هذه المقاتلة بصاروخ "إر-37إم" وهو صاروخ بعيد المدى. كما يمكن أن تحمل هذه الطائرة تحت جناحها صواريخ "خا-35" و"خا-31" و"خا-38".

وتشير كل الدلائل، بحسب "يوراسيان تايمز"، إلى أن فنزويلا قد لا ترى مفرا من استيراد طائرات من طراز "مي-35"، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد أن تظهر مقاتلات "ميغ" في بلد قريب منها، وقد هددت بمعاقبة فنزويلا حين أبدى رئيسها الراحل هوغو تشافيز الرغبة في استيراد طائرات "ميغ".