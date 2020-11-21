إمكانيات جعلت المدفع الذاتي الروسي "ماغنوليا" فريدا من نوعه

يعتبر "ماغنوليا" الروسي، وفقًا للخبراء العسكريين، من أفضل المدافع ذاتية الحركة لجميع التضاريس في العالم.

يشار إلى أن المدفع قادر على عبور المناطق الصعبة بكفاءة، بما في ذلك مناطق المستنقعات. ويمنكه التحرك بثقة في ثلوج القطب الشمالي.

يتم تحقيق هذه الخصائص المتميزة للتنقل من خلال استخدام ناقل ثنائي الوصلة "فيتياز" كهيكل، والقاعدة المجنزرة واسعة للغاية لتوفير الضغط على التراب.

أيضا، يمكن لهذه المركبة القتالية السباحة للتغلب على عوائق المياه المختلفة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

يسمح المحرك القوي الذي تبلغ قوته 710 حصانًا بالوصول إلى سرعة 44 كم / ساعة على الطريق. احتياطي 700 كيلومتر.

المدفع ذاتي الدفع مسلح بمدفع متنوع عيار 120 ملم، قادر على استخدام ألغام وقذائف شديدة الانفجار. في الحالة الأولى، سيكون مدى الدمار 7000 متر، في الحالة الثانية - 8500 متر.

يتم أيضًا استخدام ذخيرة موجهة عالية الدقة، قادرة على تدمير أهداف العدو على مسافة تصل إلى 10000 متر.

أثناء تنفيذ المهمة القتالية، سيكون "ماغنوليا" قادرا على إطلاق ما يصل إلى 10 ذخيرة في الدقيقة على العدو، وتشتمل حمولة الذخيرة على إجمالي 80 طلقة.

للدفاع عن النفس، يتم تثبيت مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بُعد على سطح البرج، من قبل الطاقم المكون من 4 أشخاص.

أفادت التقارير أنه يتم حاليًا اختبار المدفع ذاتي الحركة، وبعد ذلك من المتوقع أن يتم اعتماده في وحدات المدفعية التابعة للجيش الروسي.