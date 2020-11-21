تزويد منظومة "غراد" الأوكرانية بقذائف حرارية

أعلن سيرغي تورينكو، المدير الفني لشركة هادرون الأوكرانية للأبحاث والإنتاج، أنه يمكن تجهيز أنظمة "غراد" أو "سميرتش" بالذخيرة الحرارية، ولهذا يجب فقط تغيير الرأس الحربي، حسب موقع Defense Express.

لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني، طورت الشركة نوعين من القنابل الحرارية. الأول RGT-27S2 الذي يضمن التدمير الكامل في مساحة 16 متر مكعب، وهو الأكثر فعالية في الأماكن الضيقة.

الثاني RGT-27S تم تطويره للاستخدام في التضاريس الجبلية، لذلك فهي لا تتدحرج مثل القنابل اليدوية التقليدية، ولها شكل مستطيل، كما تم استخدام كلا النوعين بالفعل في الخدمة.

وفقًا لسيرغي تورينكو، من الممكن في المستقبل إنشاء ذخيرة حرارية لجميع أنواع أسلحة الجيش الأوكراني. ليس فقط لـ"غراد" و"سميرتش"، ولكن أيضًا لقاذفات القنابل اليدوية. يبلغ الفرق في السعر بين القنبلة التقليدية والقنبلة الحرارية، وفقًا للمدير الفني، حوالي 30 بالمائة.