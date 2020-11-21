البحرية الروسية تحصل على سفينة صاروخية جديدة مزودة بـ"كاليبر"

أعلن ممثل إدارة الإعلام والاتصال الجماهيري بوزارة الدفاع الروسية، الكابتن إيغور ديغالو، أن البحرية الروسية ستحصل على سفينة الصواريخ الصغيرة الجديدة من المشروع 22800 "أودينتسوفو" اليوم السبت، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشدد على أن هذه هي أول سفينة تابعة للبحرية الروسية، مجهزة بنظام الصواريخ والمدفعية "بانتسير-إم" للدفاع الجوي.

وأشار ممثل وزارة الدفاع إلى أن قيادة البحرية وأسطول البلطيق وقيادة حوض بناء السفن في بيلا ستشارك في حفل رفع علم أندريفسكي.

تم تجهيز "أودينتسوفو" بصواريخ كروز من طراز "كاليبر" وأنظمة تحكم حديثة وأسلحة تقنية لاسلكية واتصالات لاسلكية وملاحة وحرب إلكترونية وأسلحة مضادة للتخريب.