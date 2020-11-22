وسائل إعلام تقيم فرص "إف-35" أمام منظومة "برومتيي"

تحظى أنظمة الدفاع الجوي الروسية بشعبية لدى الشركاء الأجانب، وتساعد التطورات الأخيرة في هذا المجال موسكو ليس فقط في كسب المال من الصادرات، ولكن أيضًا على إنشاء درع قوي يحمي المجال الجوي للبلاد بشكل موثوق.

شرح كاتب في المجلة البلغارية Bulgarian Military سبب الطلب على أنظمة الصواريخ الروسية في سوق الأسلحة الدولية وقيموا آفاق تصديرها في المستقبل.

وفقًا لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، تحتل معاملات المبيعات لأنظمة الدفاع الجوي المرتبة الثانية في ترتيب صادرات الأسلحة الروسية.

يلاحظ مؤلف المقالة: "هناك تقاليد في روسيا مرتبطة بتطوير مثل هذه الأنواع من الأسلحة إس-400 "تريومف" هي منظومة دفاع جوية قبل الأخير ابتكره المصممون العسكريون الروس. لاقت استجابة دولية واسعة".

يفسر الاهتمام المتزايد بالمجمع الروسي من خلال الميزات الفريدة للنظام. خلال تمرين حديث، تمكن نظام الدفاع الجوي إس-400 من اعتراض وتدمير الأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ويؤكد الخبراء البلغاريون أن مجمعات إس-400 هي اليوم إحدى الركائز الأساسية للدفاع الجوي لروسيا ودول أخرى. "تريومف" في خدمة الصين وتركيا، وتم إبرام صفقة كبيرة لشراء أنظمة الدفاع الجوي هذه مع الهند. هناك أيضًا اهتمام من دول أخرى، بما في ذلك إيران ومصر وأرمينيا وبيلاروسيا وغيرها.

ومع ذلك، على الرغم من جميع مزاياها، فإن إس-400 ليست سوى جزء من صناعة الدفاع الجوي الروسية. قدمت أكبر شركة روسية لتصنيع أنظمة الصواريخ" ألماز أنتي" مؤخرًا أحد أحدث ابتكاراتها "أنتي-4000".

وتابع مؤلف المقال: "هذا النظام الصاروخي المتقدم قادر على إصابة أهداف العدو على مسافة 350 كيلومترًا ، وكذلك اعتراض وتدمير الأهداف التي تتحرك بسرعة 4800 م / ث".

في السنوات الأخيرة، أولت روسيا اهتمامًا متزايدًا لتطوير أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك مجمع بوك-إم3، المصمم لمحاربة وحدات طيران العدو السريعة والقابلة للمناورة بشكل كبير.

في الوقت نفسه، وفقًا للمحللين، يمكن أن تكون المشكلة التي تواجه معظم أنظمة الدفاع الجوي الروسية هي الأجسام الطائرة الصغيرة، مثل طائرات كاميكازي (الانتحارية) المسيرة، والتي يكفي اصطدامها بتركيب رادار لأي نظام دفاع جوي لتعطيله. هذا هو السبب في أن صناعة الدفاع الروسية تطور أنظمة قصيرة المدى لتحييد تهديد الطائرات الصغيرة المسيرة.

تمتلك روسيا بالفعل في ترسانتها مثل هذه الأنظمة "فيربا" و"إيغلا-إس" و"بانتسير-إس1" وغيرها. هذه الوسائل كافية للجيش الروسي لبناء خط دفاع جوي ممتاز ضد طائرات كاميكازي المسيرة.

وأوضح المؤلفون: "كل هذه الأنظمة الروسية يمكن تزويدها بأجهزة حرب إلكترونية حديثة، والتي"تحرق" إلكترونيات الطائرات المسيرة".

اليوم، الورقة الرابحة الرئيسية لنظام الدفاع الجوي الروسي هي مجمع إس-500 "بروميتي" الحديث للغاية، والذي سيدخل الخدمة في السنوات القادمة. وهكذا، بحلول نهاية العقد، سيتم إغلاق السماء فوق الاتحاد الروسي أمام العدو بثلاثة مستويات من الحماية، تم بناؤها بواسطة أنظمة إس-300 وإس-400 وإس-500. على الرغم أن إس-400 يعتبر نظامًا فعالًا بدرجة كافية للتعامل مع أي هجوم جوي، فإن إس-500 تتمتع بقدرات أكثر إثارة للإعجاب.

يشير الخبراء العسكريون البلغاريون إلى أن "مجمع إس-500 الروسي لديه أقصى مدى تشغيلي يصل إلى 600 كيلومتر - 200 كيلومتر أكثر من سابقه إس-400. زمن استجابة النظام لإطلاق الصاروخ هو 3-4 ثوان فقط، وهو ما يتجاوز أيضًا أداء "تريومف".

السؤال الذي يقلق العديد من العسكريين هو ما إذا كان مجمع إس-500 الروسي قادرًا على إسقاط فخر الطيران الأمريكي - مقاتلة الشبح F-35؟

إس-500 سريع العمل. إنها حقيقة. لكن هل يستطيع هذا المجمع الروسي اعتراض الهدف بشكل فعال وضربه؟ الإجابة المختصرة هي نعم، لأن بروميتي مجهز بأحدث صواريخ 77-إن6 و77إن6-إن1. إنها قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو الأهداف الجوية التي تحلق بسرعة 5 ماخ. للتوضيح: السرعة القصوى لمقاتلة F-35 الأمريكية هي 1.6 ماخ.

وفقًا للمحللين البلغاريين، فإن الحجم الكبير لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي القادرة على تجاوز العدو على مسافات بعيدة وبسرعة قصوى سيعتمد إلى حد كبير على الطلب على تصدير بروميتي.