لن تكون واشنطن قادرة على تحدي قيادة موسكو في تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت، فبحسب محللين عسكريين صينيين فإن قرار إعادة تجهيز الأسطول الأمريكي لن يؤثر على ميزان القوى.

وجاء في مقال لصحيفة "سينا" الصينية: "وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تعتزم البحرية الأمريكية تسليح غواصاتها الهجومية، وكذلك مدمرات زوموالت وأرلي بيرك، بصواريخ تفوق سرعة الصوت". اتخذ هذا القرار بشكل رئيسي لأن الولايات المتحدة تكافح لاحتواء التقدم الكبير لروسيا في الأسلحة المتقدمة".

على وجه الخصوص، لاحظت سينا​​، أن تطوير روسيا للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت المضادة للسفن قد أصبح بالفعل حقيقة قاسية للولايات المتحدة، حيث يتعين على الولايات المتحدة الآن أن تعيش.

يذكر خبراء الإعلام الصينيون أن "روسيا أجرت رسميًا اختبارات ناجحة لصاروخ تسيركون الفرط صوتي من فرقاطة أدميرال غورشكوف". هذا الصاروخ، القادر على الوصول إلى سرعة حتى 9 ماخ، يثير قلق الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. وفي محاولة لتحقيق توازن قوى اطلق الجيش الامريكي على عجل برنامجه الصاروخي ".

ومع ذلك، فإن خبراء سينا ​​على يقين من أن الولايات المتحدة ما كان ينبغي أن تشرع في مثل هذا المشروع الطموح، والذي من غير المرجح أن يكون له أي تأثير. وهكذا، فإن المدمرة من فئة Zumwalt ، والتي كان يُنظر إليها على أنها سلاح سري للغاية لخلق التفوق في البحر، واجهت في الواقع عددًا من المشكلات الفنية. الآن يتم التركيز بشكل أساسي على المدمرة من طراز Arlie Burke.

أشار مؤلفو المقال إلى أن "الولايات المتحدة وجدت نفسها حقًا في حالة أزمة، وواجهت تقدمًا كبيرًا من جانب روسيا في تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت". ومع ذلك، فإن برنامج إعادة تجهيز البحرية الأمريكية بصواريخ جديدة لن يكون له تأثير كبير على موسكو: فهي رائدة معترف بها في تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت"

يقول محللون صينيون إن خطط تسليح المدمرات الأمريكية بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت تعتبر متسرعة للغاية.