الكشف عن خصائص السفينة الروسية الجديدة على وسادة هوائية

تحدث المدير العام لحوض بناء السفن الروسية ريبينسكي عن إنشاء نوع جديد من السفن على وسادة هوائية وعدد مزاياها على السفن الكلاسيكية.

بدأ العمل على إنشاء نوع جديد من السفن في حوض بناء السفن. سفن الإنزال على وسادة هوائية "خاسكا-10"، وهي عبارة عن سفينة مزودة بمشابك مرنة. وأخبر المدير العام لحوض بناء السفن، سيرغي أنتونوف، في برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة "زفيزدا"، لأي أغراض ولمن تم تطوير هذه السفينة.

وقال: "تبدي البحرية اهتمامًا كبيرًا بهذه السفينة، لأنها وسيلة نقل موثوقة وفي جميع الأحوال الجوية للمعدات والبضائع في أقصى الشمال. أو في أماكن أخرى لا توجد فيها بنية تحتية متطورة. يمكن أن تستوعب 4 مركبات أواز، وهي مركبة من طراز "تيغر"، ليكون الوزن الإجمالي 10 أطنان".

الميزة الرئيسية للسفينة الهجومية البرمائية "خاسكا-10" هي أنها تستطيع السير ليس فقط على الماء، ولكن أيضًا على الجليد، والأراضي المستنقعية وغيرها من الأماكن التي يصعب المرور فيها، فقط السفن على وسائد هوائية لها خصائص مشابهة، ولكن عندما تهب الرياح فإن عيبها الرئيسي هو أنه يصبح من الصعب السيطرة عليها.

وفقًا للمدير العام لحوض بناء السفن إنها السفينة تعمل في الريح، عمليًا، مثل قطعة صابون على الماء ومن الصعب جدًا تحديد اتجاهها. وهذه السفينة، مع الأخذ في الاعتبار الأسطح المرنة، تتصرف مثل طوف كلاسيكي. وأوضح الخبير أن السفينة سيكون التحكم أسهل فيها بكثير من السفن الكلاسيكية.

تم تطوير سفينة الإنزال خاسكا - 10 ذات الوسائد الهوائية بأمر من وزارة الصناعة والتجارة في حوض بناء السفن في ريبينسكي، والذي يعد جزءًا من مجمع كلاشينكوف. السفينة مجهزة بمحركين بقوة 1500 حصان لكل منهما. الحمولة 10 أطنان ومدى الإبحار 400 ميل. يمكن لهذه السفن أن تتحرك في أي ظروف مناخية، وتتحمل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة تحت الصفر.