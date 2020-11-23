صحيفة أمريكية تعترف: راجمة الصواريخ الروسية "تورنادو-سي" سلاح خطير

اعترفت المجلة الأمريكية "ذا ناشيونال انتريست" أن راجمة الصواريخ الروسية من طراز "تورنادو-سي" هي سلاح خطير حقا.

ودرس مؤلف المادة، بيتر سوتشيو، أحدث المعلومات التي تم إصدارها عشية عطلة المدفعية المهنية من قبل قائد قوات الصواريخ والمدفعية في القوات المسلحة الروسية الجنرال ميخائيل ماتيفيسكي.

ووفقا له، فإن "تورنادو-سي" هي عبارة عن راجمة الصواريخ "سميرتش" حيث تمتلك 12 صاروخا 300 ملم مع أقصى مدى طيران يصل إلى 120 كيلومترًا، ويمكن إطلاق الصواريخ واحد تلو الآخر أو دفعة واحدة.

ويشار إلى أنه تم تصميم هذه الآليات لتدمير المركبات المدرعة ووحدات المدفعية والصواريخ والهياكل الهندسية والمطارات ومراكز القيادة والسيطرة وقوى المشاة.

كما أنها قادرة على ضرب وحدات الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي والحرب الإلكترونية والطائرات والمروحيات.