لأول مرة.... روسيا تسلم دولة أوروبية مروحيات "أنسات"

أصبحت وزارة الداخلية في جمهورية صربيا أول مَن يحصل على مروحية روسية من طراز "أنسات" في أوروبا. وسيستخدمها مالكها في أغراض طبية. وتم تجهيز المروحية بالمعدات اللازمة لنقل المرضى ومراقبة حالتهم الصحية. كما يمكن تحويلها إلى وسيلة للنقل الجوي تتسع لـ7 ركاب.

وستتسلم شرطة جمهورية صربيا مروحيتين أخرتين من طراز "أنسات" في عامي2021 و2022.

ورأى المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، أن توريد مروحيات "أنسات" للدولة الأوروبية يدل على أن مروحية "أنسات" تتمتع بقدرة تنافسية في سوق أوروبا، مشيرا إلى أنه يتوقع تلقي طلبات جديدة.

ويمكن استخدام "أنسات"، وهي مروحية متعددة المهام مزودة بمحركين ينتجها المصنع الواقع في مدينة قازان، لنقل الحمولات أو الناس. ويمكن استخدامها بدرجة حرارة تتراوح بين 45 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر، وفي المناطق الجبلية.

ووافقت السلطات الجوية الروسية في عام 2020 على تجهيز مروحيات "أنسات" بالمعدات اللازمة لنقل مرضى كورونا.