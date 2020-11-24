تقنية توجيه الدفع تمنح أحدث مقاتلات "ميغ" قدرات أكروباتية

وذكر المعلقون في مقال صحفي، أن طائرة "ميغ-35" تنتمي إلى الجيل "4++" من المقاتلات، وتتمتع بأقصى ما يمكن أن تملكه الطائرة المنتمية إلى الجيل الرابع من المقاتلات من قدرات بفضل المواد الإنشائية الخفيفة الفريدة والمحركين العصريين وإلكترونيات الطيران المتطورة. ويتيح كل ذلك للطائرة أن تخفض بصمتها الرادارية وتستهلك القليل من الوقود وتزيد مداها.

وأشاروا إلى أن مقاتلة "ميغ-35" تملك قدرات حركية أكروباتية عظيمة بفضل محركيها "إر دي-33إم كا" المزودين بتقنية توجيه الدفع التي تتيح للطائرة أن تسيطر على اتجاه انبعاث غازات العادم على نحو أفضل، وتمنح بالتالي الطائرة مزيدا من القدرات الحركية.

وتوقعوا أن يستمر تحسين مواصفات طائرة "ميغ-35" لأن روسيا لا تكتفي بإنتاج الطائرات المقاتلة الجديدة بل لا تتوقف عن تطوير الطائرات القديمة نسبيًا طيلة فترة تشغيلها.

ونوهوا إلى أن مقاتلة "ميغ-35" نالت اهتماما دوليا كبيرا حين ظهرت في روسيا.