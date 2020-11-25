الدفاع الروسية تحصل على 50 مقاتلة "سو-35إس" بموجب عقد عام 2015

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أنها استلمت جميع مقاتلات سو-35إس الخمسين بموجب عقد تم توقيعه في عام 2015.

وقالت: "المختصون في مكتب التمثيل العسكري رقم 485 التابع لوزارة الدفاع الروسية قبلوا ثلاثة مقاتلات متعددة الأغراض من الجيل 4++ "سو-35إس". تم نقل الطائرات من مصنع كومسومولسك أون أمور الى المطارات الدائمة للقوات الجوية الفضائية الروسية".

يشار إلى أن "هذا التسليم يكمل عقدًا مدته خمس سنوات، تم في إطاره تسليم 50 طائرة من طراز سو-35إس للخدمة القتالية في الأفواج المقاتلة للقوات الجوية بحلول نهاية عام 2020".

ستذهب طائرتان إلى مركز تدريب أفراد الطيران والاختبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في ليبيتسك. ستبقى سو-35إس أخرى في كومسومولسك أون أمور في فوج تالين المقاتل الثالث والعشرين.

تم الانتهاء من العقد الأول بتوريد 48 مقاتلة من طراز سو-35 في نهاية عام 2015 ، وفي نفس الوقت تم توقيع اتفاقية ثانية على 50 طائرة أخرى من هذا النوع. في مايو 2019 ، قال نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو للصحفيين إن العقد الثاني سيكتمل بحلول نهاية عام 2020.