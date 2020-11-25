فوربس: الولايات المتحدة نظمت "مفاجأة صاروخية" لروسيا في شبه جزيرة القرم

قامت القوات البرية الأمريكية بنقل راجمتي صواريخ بعيدتي المدى من طراز HIMARS إلى رومانيا الأسبوع الماضي، وأطلقت عدة صواريخ على أهداف في البحر الأسود، ثم أعادت الوحدات على عجل إلى قاعدة في ألمانيا. كل هذا، وفقًا لمجلة "فوربس"، "حدث في غضون ساعات قليلة".

وبحسب كاتب المقال، فإن مثل هذه المناورات هي "رسالة إلى موسكو" توضح "استعادة القوة النارية" للجيش الأمريكي. تعتقد "فوربس" أن إطلاق النار من HIMARS في رومانيا كان "مفاجأة صاروخية" للقوات الروسية في شبه جزيرة القرم.

السرعة الهائلة لعمليات إعادة التجميع هذه تعقد قتال البطاريات المضادة. وفقًا لمؤلف المادة، تعد هذه التدريبات نقطة تحول مهمة للجيش الأمريكي في أوروبا.

HIMARS هي راجمة صواريخ أمريكية متعددة العجلات. صممت على أساس مركبة FMTV والتي يبلغ وزنها خمسة أطنان، يمكنها حمل ستة قذائف صاروخية أو صاروخ ATACMS تكتيكي واحد. نظام HIMARS قابل للنقل عن طريق الجو على متن طائرة إس-130.