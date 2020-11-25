عرض روبوت تركي لإجلاء الجرحى...فيديو

يتكون النظام من روبوتين: منصة بست عجلات مع منحدر قابل للسحب ومركبة مجنزرة مصغرة، وتتمثل مهمتها في وضع الضحية على المنحدر. تقوم بذلك بمساعدة أذرع - تمسك بالرجل الجريح وتقلبه حتى يجد نفسه على حصيرة يتم إنزالها من المنحدر. ثم يتم سحبها إلى المنحدر. بعد ذلك، يتم إرساله إلى المستشفى الميداني.
Турецкий робот-санитар в действии. Видео: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/NBjIXQsqrK— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 24, 2020
أوضح المطورون في الفيديو: "تعمل المنصة الآلية في ظروف لا يمكن أن يعمل فيها البشر".
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