عرض روبوت تركي لإجلاء الجرحى...فيديو

يتكون النظام من روبوتين: منصة بست عجلات مع منحدر قابل للسحب ومركبة مجنزرة مصغرة، وتتمثل مهمتها في وضع الضحية على المنحدر. تقوم بذلك بمساعدة أذرع - تمسك بالرجل الجريح وتقلبه حتى يجد نفسه على حصيرة يتم إنزالها من المنحدر. ثم يتم سحبها إلى المنحدر. بعد ذلك، يتم إرساله إلى المستشفى الميداني.

أوضح المطورون في الفيديو: "تعمل المنصة الآلية في ظروف لا يمكن أن يعمل فيها البشر".