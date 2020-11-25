سريع جدا ولا ينقلب... "كلاشنيكوف" تصنع زورقا جديدا للقوات الخاصة

شهدت مدينة بريمورسك الروسية التابعة لمقاطعة كالينينغراد، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، انضمام قطعة بحرية جديدة إلى الأسطول الروسي.

وكشف المتحدث باسم أسطول بحر البلطيق للصحفيين أن زورق "بي كا" مخصص لنقل مشاة البحرية وتوفير الدعم الناري لهم والمشاركة في العمليات الأمنية لمكافحة التخريب والقرصنة والإرهاب، ونقل الحمولات والمشاركة في عمليات الإنقاذ.

ويستطيع الزورق، وهو سريع جدا، أن يسير بسرعة 74 كيلومترا في الساعة. ويقوده طاقم متكون من شخصين. ويتسع الزورق لعشرة أشخاص، ويستطيع أن يحمل ما يزن 3.5 طنّ. ويتسلح الزورق بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش عيار 12.7 ملم أو قاذف الرمّانات عيار 40 ملم.

ويسير زورق "بي كا" بسرعة كبيرة ولا ينقلب عند منعطف حاد. وقال تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن الاختبار أكد أن هذا الزورق الذي صُنع لقوات العمليات الخاصة، لا ينقلب في أية حال.

وجرى اختباره في خزان ريبينسك الذي يتم فيه اختبار جميع الزوارق التي تصنعها ترسانة بناء السفن الواقعة في مدينة ريبينسك، وهي تابعة لشركة "كلاشنيكوف". وسار الزورق بسرعة تتراوح بين 46 كيلومترا في الساعة وأكثر من 55 كيلومترا في الساعة، ومال ميلا كبيرا عند منعطف حاد، ولم ينقلب.