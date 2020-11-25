تزويد الغواصات الأمريكية بطائرات استطلاع مسيرة

حصلت البحرية الأمريكية على طائرات مسيرة جديدة من Submarine-Launched Unmanned Aerial System والتي يتم إطلاقها من الغواصات. سيسمح ذلك بحل المهام المتعلقة بالاستهداف خارج نطاق رؤية الغواصات.

كتب موقع "Seapower" عن هذا بالإشارة إلى تصريح الأميرال ديفيد جوجينز. وقال إن نظام "SLUAS" تم نشره في البحرية في سبتمبر من هذا العام. ووصف الأميرال الإمكانيات التي يوفرها للغواصات بالمدهشة.

يمكن إطلاق الطائرات المسيرة من هذا النظام وإرسالها إلى مسافات تكتيكية مهمة. أيضًا، بمساعدة الطائرات، أثناء عرض قدرات النظام، تمكنت من تنفيذ هجوم على سفينة وهدف أرضي.

خمس غواصات مجهزة الآن بـ 21 طائرة مسيرة "SLUAS". على وجه الخصوص، تم إجراء التدريبات على الغواصة النووية SSN 760 من فئة لوس أنجلوس. وفقًا للموقع، يجري العمل الآن لتوسيع هذا المشروع.