أميرال إيطالي يحدد من يهيمن في البحر المتوسط

ووصف لويدجي ماريو بينيلي مانتيلي، وهو أميرال متقاعد، روسيا بأنها قوة بحرية بارزة، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن روسيا استحقت هذا الدور، دور القوة المهيمنة في البحر المتوسط.

وتؤدي روسيا دورها البارز في البحر المتوسط بواسطة مجموعة القطع البحرية المتواجدة في البحر المتوسط بصفة مستمرة والتي تستطيع روسيا أن تربطها بوحداتها البحرية في البحر الأسود وبحر قزوين. وفي ظن الأميرال مانتيلي، وهو رئيس أركان

القوات البحرية الإيطالية في الفترة 2012 – 2013 ورئيس أركان الحرب في إيطاليا في الفترة 2013 – 2015، فإن كل ذلك يجعل روسيا قوة مهيمنة في البحر المتوسط.

ويرى الأميرال الإيطالي أن روسيا تتصرف في المجالين السياسي والعسكري على نحو يجعلها قادرة على إقامة علاقات مع بلدان المنطقة وفقا لمشيئتها.

وتوجد، في رأي الأميرال الإيطالي، دولة أخرى تطمح إلى القيام بالدور الرئيسي في منطقة البحر المتوسط هي تركيا. وتتعامل تركيا مع شركائها من الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ومع روسيا على نحو سواء وهو ما يساعد تركيا – غالب الظن-على تكبير دورها في المنطقة.

أما بالنسبة للغرب، فقد أصبحت أيامه الذهبية في المنطقة في طيات الماضي، وفقا لرؤية الأميرال الإيطالي. وأشار الأميرال مانتيلي إلى أن الدول الغربية أصبحت بعيدة عن تفوّقها السابق، وتتضاءل قوتها المؤثرة أكثر فأكثر.