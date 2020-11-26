الدفاع الروسية: نجاح اختبار صاروخ جديد مضاد للصواريخ الباليستية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها اختبرت بنجاح صاروخا مضادا للصواريخ الباليستية، أطلق من ميدان اختبار ساري شاغان في كازاخستان، وأصاب هدفه الافتراضي.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "في ميدان اختبار ساري شاغان في جمهورية كازاخستان، أجرى الطاقم القتالي من قوات الدفاع الجولي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجو-فضائية، اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ من نظام الدفاع الصاروخي الروسي".

في سياق متصل، اختبرت منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، يوم الثلاثاء الماضي، الصاروخ المجنح الأسرع من الصوت "براموس" أرض-أرض، بنجاح.

وتم إطلاق الصاروخ، الذي يصل مداه إلى 400 كم، من موقع الاختبار في جزر أندامان ونيكوبار. وضرب "براموس" الهدف بنجاح، وأجريت الاختبارات في توافق كامل مع المعايير المحددة، بحسب ما نقلته وكالة "آني" المحلية.

"براموس" هو صاروخ كروز أسرع من الصوت أنتجه المشروع الروسي الهندي المشترك،، الذي طورته شركتا "NPO Mashinostroeniya" الروسية و"DRDO" الهندية. تم إجراء أول تجربة إطلاق للصاروخ في عام 2001. وتستخدم إصدارات مختلفة من الصاروخ في خدمة القوات المسلحة الهندية: القوات الجوية والبحرية والقوات البرية.