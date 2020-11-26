الدفاع الروسية تنشر فيديو لاختبار صاروخ جديد

تم إجراء اختبار إطلاق صاروخ جديد لنظام الدفاع الصاروخي الروسي في ساحة تدريب ساري شاغان في كازاخستان، ونجح الإطلاق التجريبي.

وفقًا للخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، أكد الصاروخ المعترض الجديد بشكل موثوق الخصائص الكامنة فيه. لم يتم الإبلاغ عن المعلمات التكتيكية والفنية لإطلاق الصاروخ.

وقالت الوزارة في بيان إن "الأطقم أكملت المهمة بنجاح، وضربت هدفا افتراضيا بدقة معينة".

يشار إلى أن نظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ في خدمة القوات الجوية الفضائية وهو مصمم للحماية من الهجمات من أسلحة الهجوم في الفضاء الجوي. وفي 28 أكتوبر، تم أيضًا اختبار صاروخ مضاد في موقع اختبار ساري شاغان.