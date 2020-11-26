تسليح المقاتلات الأمريكية بصواريخ سوفيتية... صور

تعد "F-14 Tomcat" مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع ذات مقعدين مع هندسة أجنحة متغيرة. أنتجت من 1974 إلى 1992. إيران هي الدولة الوحيدة التي تم تسليمها الطائرة من الولايات المتحدة خلال فترة الاحترار. في الطيران الأمريكي، تم استبدال F-14 بـ F/A-18 Hornet. سلاح الجو الإيراني مسلح بـ 43 "F-14". بعد تهدئة العلاقات، أنشأت الجمهورية الإسلامية إنتاجها الخاص لقطع غيار هذه الطائرات. فاستطاع سلاح الجو الإيراني الجمع بين أسلحة الأعداء في الحرب الباردة.

Американские истребители F-14 Tomcat ВВС Ирана, вооруженные советскими ракетами Р-27. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/pYOryBwM2r — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 25, 2020

"إر-27" هو صاروخ جو - جو سوفيتي متوسط ​​المدى. بدأ تطويره في الاتحاد السوفيتي، وقد تم تنظيم الإنتاج في روسيا. تضمن تعديلات الصواريخ الحديثة تدمير الطائرات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز. بالإضافة إلى القوات الجوية الروسية، فإن "إر-27" في خدمة جيوش 8 دول.